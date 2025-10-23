ニューストップ > スポーツニュース > ソフトバンクが佐々木麟太郎の交渉権を獲得 DeNAと競合し場内は騒然 佐々木麟太郎 福岡ソフトバンクホークス 横浜DeNAベイスターズ プロ野球ニュース スポーツニュース・トピックス フルカウント ソフトバンクが佐々木麟太郎の交渉権を獲得 DeNAと競合し場内は騒然 2025年10月23日 17時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 23日の「プロ野球ドラフト会議 」で、場内が騒然とする場面があった ソフトバンクとDeNAが、米スタンフォード大の佐々木麟太郎を1位指名 クジ引きに登場したソフトバンクの城島健司CBOが、交渉権を引き当てた 記事を読む おすすめ記事 他の会場まで騒然…佐々木麟太郎が1位で競合に まさかの指名に衝撃、ソフトバンクが交渉権 2025年10月23日 17時30分 「一気に連打を食らった感じ」ソフトバンク投手陣が踏ん張れない 日本ハム打線に勢い与え第5戦へ 小久保監督「切り替えやすい」 2025年10月18日 19時56分 ソフトバンクが２年連続日本Ｓ進出！グラブたたきつけたモイネロが気迫の７回１失点 小久保監督がベンチでバンザイ！緊迫したゲーム制す 2025年10月20日 20時45分 サプライズ指名の佐々木麟太郎、交渉権はソフトバンクが獲得 大仕事の城島ＣＢＯ「リスクを背負ってでも魅力のある選手」 2025年10月23日 17時20分 会場どよめく 佐々木麟太郎にソフトバンク、DeNAの2球団競合 2025年10月23日 17時13分