経済産業省は、キャッシュレス決済比率の算出方法を見直す。新指標は実態に近くなり、２０２４年時点の比率は１０ポイント近く増えて５１・７％に高まる。キャッシュレス決済は順調に普及が進んでおり、算出方法の見直しも踏まえ、年内をめどに新たな達成目標を定める方針だ。２１日にキャッシュレス推進に向けた有識者会議の初会合が開かれ、新指標や新たな達成目標について議論した。これまでは比率を算出する際、持ち家でも