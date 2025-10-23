Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。伝統的で格式あるイメージの切子は、現代の生活には少し縁遠く感じる人もいるかもしれません。そんな固定観念を覆すのが「AURA KIRIKO」。切子の技法に宇宙開発で使われるチタンコーティングを組み合わせ、光の加減でオーロラのように輝くユニークなグラスが生まれました。今回はその実