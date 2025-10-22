ワイキキ滞在の新しい選択肢！ 3タイプのキャビンから目的に合わせて選べるビジネスクラスキャビンのキャビン／ファーストキャビン インターナショナル ハワイハワイ・カラカウア通り沿いのワイキキの中心に、ポッドスタイルホテル（カプセルホテル）「ファーストキャビン」が2025年5月に初上陸！ ハワイ初のカプセルホテルとなる同施設は、数時間の利用やコインロッカー利用、宿泊まで、さまざまな用途で利用できる新しい滞在スタ