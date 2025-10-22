チャットGPTを手掛けるアメリカのオープンAIが、人工知能=AIを組み込んだ新たなウェブブラウザを発表しました。オープンAIが21日に発表した新たなウェブブラウザ「チャットGPT アトラス」では、閲覧しているウェブサイトの内容についてAIに質問することなどが可能です。閲覧履歴を記憶することで、過去に検索したウェブサイトを瞬時に呼び出すことができるほか、有料会員であれば、欲しいものを打ち込むだけで商品を買い物か