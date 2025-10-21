低カロリーなのに栄養満点で、どんな調理法にも合う「キノコ」。今回は、和食の第一線で活躍する笠原将弘さんから、低カロリーで食物繊維も豊富なマッシュルームに、塩昆布を合わせたヘルシーな一品を教えてもらいました。つくりおき副菜やおつまみにもぴったりです。マッシュルームの食感と、酢の酸味がクセになる！マッシュルームにうま味と酸味をしみ込ませて、味わい深い一品に。【調理時間：10分】●マッシュルームの塩昆布酢