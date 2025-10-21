低カロリーなのに栄養満点で、どんな調理法にも合う「キノコ」。今回は、和食の第一線で活躍する笠原将弘さんから、低カロリーで食物繊維も豊富なマッシュルームに、塩昆布を合わせたヘルシーな一品を教えてもらいました。つくりおき副菜やおつまみにもぴったりです。

マッシュルームの食感と、酢の酸味がクセになる！

マッシュルームにうま味と酸味をしみ込ませて、味わい深い一品に。【調理時間：10分】

●マッシュルームの塩昆布酢漬け

【材料（4人分）】

マッシュルーム 10個

塩昆布 10g

A［水3／4カップ 酢1／2カップ 砂糖大さじ4 塩小さじ1／2］



【つくり方】

（1） マッシュルームは汚れをふき、2〜4等分に切る。

（2） 鍋にAを入れて中火にかけ、煮立ったら（1）と塩昆布を加え、さっと煮て火を止める。冷めたら保存容器に移し、冷蔵庫で味をなじませる。

［1人分33kcal］

※ 計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1合＝180mlです

※ 調理時間には、下ゆで、乾物などを水に戻す、冷ます、味をなじませる時間などは含まれません

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう