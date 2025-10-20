とんかつ専⾨店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、エバーアクション株式会社は、2025年10⽉24⽇(金)より国内の「からやま」にて「とり天合盛り定食」と「とり天倍盛り合盛り定食」、からあげ縁にて「とり天」「とり天合盛り弁当」を期間限定で販売を開始する。■ご好評にお応えして、からやまにとり天がかえってきた！秋が深まり、ますます食欲が増すこの季