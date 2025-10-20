『仮面ライダーガヴ』の ”if” を描くスピンオフ、テレビシリーズとは異なるルートを辿った【ラーゲ9／仮面ライダーヴラム（演：庄司浩平）】を主人公とするオリジナルスピンオフが、東映特撮ファンクラブ（TTFC）で制作されることが、10月19日（日）に開催された「仮面ライダーガヴファイナルステージ」で、庄司浩平より発表された。 ”if” を描くTTFCオリジナル『仮面ライダーヴラムルートストマック』はTTFCで今冬配信開