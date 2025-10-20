【TTFC】『仮面ライダーヴラム ルートストマック』制作決定！
『仮面ライダーガヴ』の ”if” を描くスピンオフ、テレビシリーズとは異なるルートを辿った【ラーゲ9／仮面ライダーヴラム（演：庄司浩平）】を主人公とするオリジナルスピンオフが、東映特撮ファンクラブ（TTFC）で制作されることが、10月19日（日）に開催された「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」で、庄司浩平より発表された。 ”if” を描くTTFCオリジナル『仮面ライダーヴラム ルートストマック』はTTFCで今冬配信開始される。
10月19日（日）に開催されたイベント「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ（東京公演DAY2、13：30公演）」で、作品情報の発表と共に上映された『仮面ライダーヴラム ルートストマック』予告映像には、主人公となるラーゲ9の姿はもちろん、ショウマ（演：知念英和）、ニエルブ・ストマック（演：滝澤諒）、グロッタ・ストマック（演：千歳まち）、酸賀研造（演：浅沼晋太郎）も登場。
”if” を描く世界で、それぞれの人物がどのように関わっていくのか、乞うご期待。
さらに、イベントでは主題歌と挿入歌も発表。主題歌は庄司浩平が歌唱するラキア・アマルガのキャラクターソング『A ray of light』。挿入歌となる『Bitter Poison』は、庄司浩平と滝澤諒が歌唱する新発表のデュエット曲。公演では早速歌唱が披露され、会場内が大いに盛り上がった。
『Bitter Poison』の配信情報等の詳細は後日発表される。
脚本は田倉まり。TTFCオリジナル作品の『ガヴっとアニメ！ Sweety Days 〜おかしな日常〜』や、『ゴジュウジャー補ジュウ計画 ナンバーワン懺悔室』などを手掛け、活躍中。
メガホンをとるのは、『仮面ライダーガヴ』テレビシリーズにも参加し、最終話「目指せ！おいしい未来！」などを担当した諸田敏監督。
『仮面ライダーガヴ』テレビシリーズとは異なる ”ifストーリー” をお楽しみに。
『仮面ライダーヴラム ルートストマック』はTTFCにて今冬配信。予告映像はTTFCと東映特撮YouTube Officialにて配信中。続報もお見逃しなく。
（C）東映特撮ファンクラブ （C）2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
（C）東映特撮ファンクラブ （C）2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映