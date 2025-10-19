DJ、音楽家、サウンドクリエイター、バラエティタレントなど、様々な舞台で活躍する「DJ KOO」のDJ活動45周年を記念した「SAIKOO！」なアイテムが登場！カプセルトイ 「DJ KOO アクリルアソート」でテンション爆Age！☆手に入れた瞬間テンションが上がりそうなラインナップをチェック！（写真5点）＞＞＞DJとしての活動45周年を迎え、音楽シーンを盛り上げ続ける「DJ KOO」が、今度はまさかの ”カプセルトイ” になって登場する