【DJ活動45周年】ハイテンション『DJ KOO』アクリルグッズで “Age” てイこうぜ！
DJ、音楽家、サウンドクリエイター、バラエティタレントなど、様々な舞台で活躍する「DJ KOO」のDJ活動45周年を記念した「SAIKOO！」なアイテムが登場！ カプセルトイ 「DJ KOO アクリルアソート」でテンション爆Age！
☆手に入れた瞬間テンションが上がりそうなラインナップをチェック！（写真5点）＞＞＞
DJとしての活動45周年を迎え、音楽シーンを盛り上げ続ける「DJ KOO」が、今度はまさかの ”カプセルトイ” になって登場する。
唯一無二の存在感とポジティブなエネルギーをそのまま詰め込んだ、まさに ”見ているだけで楽しくなる” アイテムハイテンションアイテム「DJ KOO アクリルアソート」爆誕！！！
ギラギラでド派手なラインナップは全5種。
いずれも「DJ KOO」本人の写真を大胆に使用し、溢れ出るハイテンションをお楽しみいただけるデザイン揃い、外れナシの豪華ラインナップをお取り揃え。
ギラギラと輝くアクリル素材を採用することで、まばゆいステージの雰囲気を再現。手にした瞬間に「SAIKOO！」な気分になれるド派手仕様となっている。
「アクリルアソート」は、持ち歩きにぴったりなボールチェーン付きの「アクリルキーホルダー」と、飾って楽しめる「アクリルスタンド」の嬉しい2タイプ。
推し活グッズとしても活躍すること間違いなしの仕上がりだ。
とにかく派手で、明るくて、楽しい――そんなDJ KOO本人の魅力をそのまま体現したカプセルトイ。
音楽ファンはもちろん、元気になれるグッズを探している方にもおすすめのアイテムですぞ。
（C）AMG
