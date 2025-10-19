日本代表MF久保建英が所属するレアル・ソシエダは、18日にセルタ戦に向けた遠征メンバーを発表したが、そこに久保の名前はなかった。久保は先月のメキシコ戦で足首を痛めて以降、その影響を受けている。今月14日のブラジル戦に先発出場するも、後半9分に交代していた。ソシエダは開幕8試合で1勝2分5敗と絶不調。最下位だったマジョルカが18日のセビージャ戦に3-1で勝利したため、暫定ながらソシエダが最下位に転落した。『Marca』