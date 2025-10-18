中国・上海虹橋国際空港で2人の外国人旅行者がそれぞれ3席ずつ椅子を使って寝転ぶ様子が撮影され、物議を醸している。中国メディアの荔枝新聞が16日に伝えた。現場で撮影された動画には、空港の待合で3つ続きの椅子に横たわる2人の外国人が映っており、床には本人が脱いだ靴が置かれているのも確認できる。動画の撮影者は「2人で6席も占領している。誰か注意しないのか」と話した。周囲は比較的人が多かったようだ。撮影者に