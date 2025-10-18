佐々木は1回無安打無失点…PS6登板で防御率1.29【MLB】ドジャース 3ー1 ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャース・佐々木朗希投手は16日（日本時間17日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に9回から救援登板。1回無安打無失点で今ポストシーズン3セーブ目を挙げた。試合後、クラブハウスでは“苦境”も経験したルーキーに同僚たちから称賛の声が寄せられた。佐々木は2点リードの9回か