最後はダービンを空振り三振に…PS3セーブ目【MLB】ドジャース 3ー1 ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）まさに魔球だった。ドジャース・佐々木朗希投手は16日（日本時間17日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に9回から救援登板。1回無安打無失点で今ポストシーズン3セーブ目を挙げた。「マジで美しいな」「打てるわけがない」と米ファンも脱帽した1球が話題を呼んでいる。佐々木は2点リー