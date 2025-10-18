最後はダービンを空振り三振に…PS3セーブ目

【MLB】ドジャース 3ー1 ブルワーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）

まさに魔球だった。ドジャース・佐々木朗希投手は16日（日本時間17日）、本拠地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第3戦に9回から救援登板。1回無安打無失点で今ポストシーズン3セーブ目を挙げた。「マジで美しいな」「打てるわけがない」と米ファンも脱帽した1球が話題を呼んでいる。

佐々木は2点リードの9回からマウンドへ。先頭のボーンに初球から99.7マイル（約160.5キロ）を計測。ベッツの好守もあって1死を奪うと、続くフリリックは遊飛、最後はダービンを空振り三振に仕留めた。最後の1球はMLB公式の「ベースボール・サバント」によると、球速86.5マイル（約139.2キロ）、628回転/分、落下幅40インチ（約101.6センチ）と驚異的な変化を見せていた。

試合を締めた魔球に米ファンも脱帽だ。「おいまじか、テーブルから落ちちゃった！」「くそえげつない」「こんなの打てるわけがない。まじでエグい」「本当に信じられないよ」「最後のスプリッター、落差40インチで時速86マイル……ヤバすぎる。今日はあの球がアームサイドにも踊ってたし、もう次元が違った」「モンスター」とSNS上でも反響を呼んでいる。

ワイルドカードシリーズ、地区シリーズでは5回1/3を投げて許した走者は1人と絶対的な投球を見せた佐々木。リーグ優勝決定シリーズ第1戦は2/3回を投げて1安打2四球で1失点とまさかの乱調だったが、見事に立ち直って見せた。今ポストシーズンでは6試合、7回を投げて防御率1.29、WHIP0.57と堂々たる数字を残している。（Full-Count編集部）