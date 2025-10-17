AC長野パルセイロGKコーチのシュナイダー潤之介氏は17日、サガン鳥栖公式Xのポストを引用して「元気になったので会いに行きますね！明日の秋田戦で！みんな集まれ〜！」と投稿。18日に駅前不動産スタジアムで行われる鳥栖対ブラウブリッツ秋田戦の来場を予告した。シュナイダー氏は現役時代、ベガルタ仙台やサガン鳥栖などで活躍したGKで、引退後は奈良クラブやザスパクサツ群馬（現ザスパ群馬）、栃木シティFC、松本山雅FC、長野