フランス在住のブロガー・pekoさんの漫画がインスタグラムで1100以上の「いいね」を集めて話題となっています。寝室の掃除中、フランス人の夫の枕元から見知らぬメンバーシップカードを見つけた妻。カードに書かれている文字について調べると…という内容で、読者からは「こんなのが出てきたら、私も絶対疑います」「説明されても怪しい（笑）」などの声が上がっています。夫の枕元にあった謎カード、正体は…pekoさんは、イ