フランス在住のブロガー・pekoさんの漫画がインスタグラムで1100以上の「いいね」を集めて話題となっています。

寝室の掃除中、フランス人の夫の枕元から見知らぬメンバーシップカードを見つけた妻。カードに書かれている文字について調べると…という内容で、読者からは「こんなのが出てきたら、私も絶対疑います」「説明されても怪しい（笑）」などの声が上がっています。

夫の枕元にあった謎カード、正体は…

pekoさんは、インスタグラムやブログ「私と夫のゆるログ ゆるゆる忘備録」などで作品を発表しています。pekoさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

pekoさん「夫の枕元で偶然見つけたメンバーシップカードに書かれている文字の意味が分からず、『何か後ろめたいカードなのかな？』と思い、調べました。すると、『女性宇宙飛行士クラブ メンバーズカード』という、イヤらしく取ろうと思えば取れる絶妙な名前で焦りました」

Q.カードが出てきたとき、どのように感じましたか。

pekoさん「ざっと見た感じ何のお店のカードか分からず、『店舗名のないカードは、ラブホテルなどに多い』と聞いたことがあったので焦りました」

Q.旦那さまから何のカードか教えてもらったときは、どう思いましたか。

pekoさん「『そっちか〜！』と思いました。Googleレンズの画像検索でもあまり情報が出てこなかったのですが、限定品だからみたいです。ベッドサイドに本がたくさんあるので、本から滑り落ちたみたいですね」

Q.その後、旦那さまに対する疑いは晴れましたか。

pekoさん「有名な作家さんのグッズだったようで、無事晴れました。また、フランスにはラブホテルや合法的な店舗型風俗店がないことも調べて分かったので」

Q.この作品を旦那さまはご覧になりましたか。

pekoさん「夫が出てくる作品は全部見せています。私が普段あまり嫉妬や焦りを見せないので、『ジェラスだ！』『かわいい！』とうれしがっていました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

pekoさん「『グッズと言われても怪しい』というコメントがあり、『確かに！』と思いました」