ホストクラブの売掛金を返済させるため、女性から金品を脅し取ったとして、ホストだった男が逮捕されました。 恐喝の疑いで逮捕されたのは、熊本市中央区上通町の無職、岩本大志郎容疑者（25）です。 ホストだった岩本容疑者は今年4月、ホストクラブに客として訪れていた専門学校生の女性（19）に、売掛金の返済が滞っているとして「逃げるなよ、逃げたら許さんけんね」「いくとこまでいくけんね」などと、呼び出してまたはSNSで