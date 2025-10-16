38歳で仕事を辞め、世界一周の旅に出た徳島市出身の男性がいます。男性が世界と語り合う共通言語は「極真空手」。ホームステイしながら現地の道場を訪問するなどして、世界を周った男性に話を聞いてきました。（坂本翔さん）「よろしくお願いします」明るく出迎えてくれたこちらの男性。徳島市出身で松茂町在住の、坂本翔さん40歳です。もともと会社員として働いていた坂本さんですが、2024年8月に38歳で会社を依願退職。翌