フジテレビは長寿番組「くいしん坊!万才」を11月22日からの特別番組（関東ローカル）をもって終了すると16日、発表した。1975年の放送開始から50年の節目を機に歴史に幕を下ろす。1月26日から放送を休止していた同番組だが、10月26日17時25分より放送を再開する（関東ローカル）。また、75年（レポーター固定の形で放送を開始した時期）の放送開始から50年の節目を機に、11月22日13時30分からの特別番組（関東ローカル）をもっ