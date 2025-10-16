登場曲を流して打席に登場…球場も騒然ドジャースの大谷翔平投手が15日（日本時間16日）、本拠地ドジャースタジアムで異例の屋外フリーを行った。ドジャースタジアムでの屋外フリー打撃は2022年のオールスターゲーム以来だ。大谷は普段は屋外でのフリー打撃をほとんどしない。スプリングトレーニング初日に行って以来、シーズン中はドジャース移籍後初めてだ。ブルペン投球を終えて、登場曲が流れる中で打席に立つと豪快アーチ