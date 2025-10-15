健栄製薬の乾燥肌治療薬『ヒルマイルド』の新CMに、STARTO ENTERTAINMENT所属の人気グループ『timelesz』の原嘉孝と篠塚大輝が出演することが発表された。【写真】永瀬廉から変更、ファンが拒否反応を示したtimeleszメンバーの新広告永瀬廉に代わっての起用2人は新CMで、「乾燥肌にはヒルマイルド」のフレーズに合わせ、身体の乾燥しやすい部位をリズミカルになぞるダンスを披露するという。原と篠塚2人でのCM出演は初のこと