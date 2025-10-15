どうしても白髪が目立ってしまうという大人の女性におすすめなのが「ハイライト」。女性の髪に詳しいヘアライター・佐藤友美（さとゆみ）さんと、人気ヘアサロンMINXのディレクター・八木花子（八木ちゃん）さんが、白髪が目立たないうえに顔うつりもよくなるカラーリングのコツを教えてくれました。50代の読者をモデルにご紹介します。明るいハイライトで白髪が気にならなくなる！さとゆみ：今日のモデルさん、ヘアカラーがすごく