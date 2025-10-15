ルービックキューブシリーズ初となるカプセルトイ商品『カプセル ルービックキューブ』が、2025年10月第3週より順次全国の玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズで発売される。＞＞＞カプセル ルービックキューブをすべてチェック！（写真20点）ルービックキューブは、エルノー・ルービック氏開発の立体パズル。1974年に3次元幾何学を学生に説明するために木で制作したのがはじまりで、1977年にハンガ