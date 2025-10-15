【ルービックキューブ】今度はカプセルアイテムでかわいく登場！
ルービックキューブシリーズ初となるカプセルトイ商品『カプセル ルービックキューブ』が、2025年10月第3週より順次全国の玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズで発売される。
＞＞＞カプセル ルービックキューブをすべてチェック！（写真20点）
ルービックキューブは、エルノー・ルービック氏開発の立体パズル。1974年に3次元幾何学を学生に説明するために木で制作したのがはじまりで、1977年にハンガリーで「マジックキューブ」名で商品化されると異例のヒットを記録。1980年から「ルービックキューブ」に名称を変え世界展開。日本では1980年7月25日に発売された。国内でのルービックキューブシリーズ累計出荷数は、1724万個（2025年3月時点）を超えるロングセラー商品で、新商品も続々登場している。
『カプセル ルービックキューブ』は、各面一辺約34.3ｍｍのミニサイズながら、通常のルービックキューブ同様に回して揃えるパズルだ。さらに、キーチェーン付きでバッグやポーチにつけて持ち歩けるアクセサリーとしても楽しめる。
ラインアップは、現在展開しているスタンダードタイプの「ルービックキューブ3×3」、発売当初のモデルである「1980年オリジナルルービックキューブ」、2023年に発売された「ルービックキューブクリスタル」、2024年発売のスピードを極める「SPEEDカラー」、2024年発売の「工芸ルービックキューブ 金沢箔 金箔」モデルの「ゴールドカラー」（金箔ではないが、各面異なったゴールドで配色）の全5種。
これまでに発売した3×3タイプのルービックキューブシリーズの中から代表的なラインアップをミニサイズにし、懐かしさと新しさが詰まったコレクションしたくなるアイテムとなっている。
ミニサイズになるとこんなにかわいいルービックキューブ、カバンに付ければ注目されそう。
（C）2025. TM & （C） Spin Master Toys UK Limited, used under license.
＞＞＞カプセル ルービックキューブをすべてチェック！（写真20点）
ルービックキューブは、エルノー・ルービック氏開発の立体パズル。1974年に3次元幾何学を学生に説明するために木で制作したのがはじまりで、1977年にハンガリーで「マジックキューブ」名で商品化されると異例のヒットを記録。1980年から「ルービックキューブ」に名称を変え世界展開。日本では1980年7月25日に発売された。国内でのルービックキューブシリーズ累計出荷数は、1724万個（2025年3月時点）を超えるロングセラー商品で、新商品も続々登場している。
ラインアップは、現在展開しているスタンダードタイプの「ルービックキューブ3×3」、発売当初のモデルである「1980年オリジナルルービックキューブ」、2023年に発売された「ルービックキューブクリスタル」、2024年発売のスピードを極める「SPEEDカラー」、2024年発売の「工芸ルービックキューブ 金沢箔 金箔」モデルの「ゴールドカラー」（金箔ではないが、各面異なったゴールドで配色）の全5種。
これまでに発売した3×3タイプのルービックキューブシリーズの中から代表的なラインアップをミニサイズにし、懐かしさと新しさが詰まったコレクションしたくなるアイテムとなっている。
ミニサイズになるとこんなにかわいいルービックキューブ、カバンに付ければ注目されそう。
（C）2025. TM & （C） Spin Master Toys UK Limited, used under license.