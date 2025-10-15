タカラトミーアーツより、ふんばる犬の姿をフィギュア化したガチャ（R）（カプセルトイ）商品『ふんばり〜ぬ2』 が、 2025年10月下旬から全国のカプセル自販機で順次発売される。＞＞＞『ふんばり〜ぬ2』のラインアップをすべてチェック！（写真13点）『ふんばり〜ぬ』は2024年11月に発売となった、タカラトミーアーツ発のオリジナルフィギュアシリーズ。犬の日常的な動作である ”何かをふんばる姿” をリアルに再現したもので、