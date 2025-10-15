何かをふんばるわんこ『ふんばり〜ぬ』に新たな犬種発見！ 茶色い説明書も付属
タカラトミーアーツより、ふんばる犬の姿をフィギュア化したガチャ（R）（カプセルトイ）商品『ふんばり〜ぬ2』 が、 2025年10月下旬から全国のカプセル自販機で順次発売される。
＞＞＞『ふんばり〜ぬ2』のラインアップをすべてチェック！（写真13点）
『ふんばり〜ぬ』は2024年11月に発売となった、タカラトミーアーツ発のオリジナルフィギュアシリーズ。犬の日常的な動作である ”何かをふんばる姿” をリアルに再現したもので、そのユニークなポージングと絶妙な表情、そして商品に付属する「茶色い説明書」に隠された仕掛けがSNSを中心に話題となった。その影響を受け初回生産分は即完売となり、再生産を経て、第一弾商品は累計27万個以上を販売している。
第二弾となる『ふんばり〜ぬ2』では新たな犬種を加え、さらにいろんな犬たちのふんばる姿をフィギュア化。商品開発にあたり、今回も前から見た姿だけでなく ”後ろ姿” にも観察を重ね、 ”犬たちがふんばる瞬間” へのこだわりを造形している。『ふんばり〜ぬ』シリーズならではのポーズを、ぜひお手元でお楽しみを。
ラインアップは、ゴールデンレトリバー、パグ、ビションフリーゼ、チワワ（ブラックタン）、チワワ（クリーム）に、絶妙なニュアンスを表現した「シークレット」を加えた全6種で展開。シークレットがどんな表情かは、入手してからのお楽しみ。
そして商品に付属するミニパンフレット（説明書）は、開発者のこだわりにより茶色で印刷されている。説明書の端部分を切り取って丸め、フィギュアの近くに置いて遊んでいただくことを想定したこのギミックは、前シリーズの『ふんばり〜ぬ』でも大変話題となり、『ふんばり〜ぬ2』にも採用。ぜひちぎって、丸めて遊んでみて。
（C）T-ARTS
＞＞＞『ふんばり〜ぬ2』のラインアップをすべてチェック！（写真13点）
『ふんばり〜ぬ』は2024年11月に発売となった、タカラトミーアーツ発のオリジナルフィギュアシリーズ。犬の日常的な動作である ”何かをふんばる姿” をリアルに再現したもので、そのユニークなポージングと絶妙な表情、そして商品に付属する「茶色い説明書」に隠された仕掛けがSNSを中心に話題となった。その影響を受け初回生産分は即完売となり、再生産を経て、第一弾商品は累計27万個以上を販売している。
ラインアップは、ゴールデンレトリバー、パグ、ビションフリーゼ、チワワ（ブラックタン）、チワワ（クリーム）に、絶妙なニュアンスを表現した「シークレット」を加えた全6種で展開。シークレットがどんな表情かは、入手してからのお楽しみ。
そして商品に付属するミニパンフレット（説明書）は、開発者のこだわりにより茶色で印刷されている。説明書の端部分を切り取って丸め、フィギュアの近くに置いて遊んでいただくことを想定したこのギミックは、前シリーズの『ふんばり〜ぬ』でも大変話題となり、『ふんばり〜ぬ2』にも採用。ぜひちぎって、丸めて遊んでみて。
（C）T-ARTS