県南の海や山などの豊かな自然、そして、そこに住む人々の営みを写真に撮り続けている男性が海陽町にいます。このほど、その活動をまとめた写真集が販売されました。写真に込めたこだわりや想いに迫りました。 （豊成アナウンサー）「んっ！？何だろうこの本？、海部パワースポット88箇所プラス」「ニュースまであまり時間がないんだけど、なんだかとっても気になるタイトル…」「うわー、海部エリアの