県内の特殊詐欺被害が増加の一途をたどる中、10月15日に藍住町の商業施設で被害防止に向けたキャンペーンが行われました。「詐欺防止のキャンペーンで、お声掛けさせていただいております」このキャンペーンは、警察と県内の金融機関、それに防犯協会などが共同で行いました。キャンペーンでは、参加した警察官ら26人が、藍住町のゆめタウン徳島で、ATMコーナーを訪れた客に、チラシやグッズ