10月12日に美馬市木屋平で、ツキノワグマが罠にかかっているのが見つかりました。ツキノワグマが罠にかかるのは、県内では初めてとみられます。ツキノワグマが見つかったのは、美馬市木屋平川上の山中です。12日の午前9時半ごろ、地元猟友会の男性がイノシシなどを駆除するために設置した罠を確認したところ、ツキノワグマがかかっているのを発見しました。体長約60センチ体重約30キロのメスで、成獣を迎えるころの個体とみられま