サツマイモを使った秋のスープレシピを、独創的な感性と卓越した料理センスが光る和食屋の笠原将弘さんに教えてもらいました。「サツマイモのとろみ汁」は、あるひと手間で口当たりが格段にアップ！秋の栄養補給にぴったりのスープです。ぜひ、参考にしてつくってみてくださいね。秋の味覚がゴロゴロ入って栄養満点！すりおろしたサツマイモでなめらかな口当たりに！【調理時間：20分】●サツマイモのとろみ汁【材料（4人分）