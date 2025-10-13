夏物ワンピースの「しまい洗い」について洗濯のプロ、平島利恵さんに伺いました。お気に入りのワンピースを長くきれいに着るには、デリケートな素材に合ったやさしい洗い方が大切です。中性洗剤での押し洗いからすすぎ、柔軟剤の使い方、干し方まで、型崩れを防ぎながら美しく仕上げるコツをご紹介します。まずは洗濯表示を確認！「衣類についたタグの左端のオケのマークを見て、洗濯機OKか確認。しまい洗いではお湯を使うので水温