ワンピースの正しい「しまい洗い」と「干し方」。ハンガーを2本使えば型崩れも心配無用
夏物ワンピースの「しまい洗い」について洗濯のプロ、平島利恵さんに伺いました。お気に入りのワンピースを長くきれいに着るには、デリケートな素材に合ったやさしい洗い方が大切です。中性洗剤での押し洗いからすすぎ、柔軟剤の使い方、干し方まで、型崩れを防ぎながら美しく仕上げるコツをご紹介します。
まずは洗濯表示を確認！
「衣類についたタグの左端のオケのマークを見て、洗濯機OKか確認。しまい洗いではお湯を使うので水温の上限も併せてチェック」（平島さん、以下同）
【用意するもの】
●中性洗剤（液体）
●オケ
●柔軟剤（無香料）
●ゴム手袋
●ハンガー（2本）
1：中性洗剤を溶かした水で押し洗い
デリケートな素材が多いワンピースは、おしゃれ着用の中性洗剤を溶かした水で優しく押し洗い。
「シミなどが気になる場合は、押し洗いの前にそこだけを重点的に洗って」
中性洗剤は綿・麻・化学繊維などに使える万能選手！
2：「脱水→水を替えてすすぎ」を2回行う
水を替えながら、2回のすすぎで洗剤をしっかり落とす。
「洗濯機に入れると型崩れのリスクがあるので、洗いもすすぎも手で丁寧に行いましょう」
3：3回目のすすぎのときに柔軟剤を投入する
仕上がりをやわらかくするため、3回目のすすぎのときに柔軟剤を入れる。
「ただし、翌シーズン着る前に洗濯するなら、柔軟剤は入れなくても大丈夫」
●柔軟剤は無香料を使うのがおすすめ
香り成分には油分が含まれるため、虫食いの原因となることも。
「無香料なら虫もつかず、着心地もよくなるのでおすすめです」
4：ハンガーを2本使って干せば型崩れもなし
丈の長いワンピースは幅広のハンガーを使って室内干しする方法も。
「水分を吸収した重みで、元のシルエットが崩れてしまうのを防ぎます」。