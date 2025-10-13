リーグ優勝決定シリーズがスタート【MLB】マリナーズ 3ー1 ブルージェイズ（日本時間13日・トロント）マリナーズは12日（日本時間13日）、敵地でブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第1戦に臨んだ。日本でもBSで放送されるなど注目の一戦。日米のファンは、左袖に付いた日本企業のパッチに注目している。袖への広告パッチは2023年に解禁され、各球団が企業と契約して掲載。マリナーズの袖で存在感を放っているのは「