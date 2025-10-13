¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Ï¢Î©¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤Î½°µÄ±¡¤ÎÁªµó¶è¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÈ¼«¸õÊä¤òÍÊÎ©¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ËÈ¼¤¤¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤âº£¸å¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤¢¤­¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢¹­Åç¤Ê¤É¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¸½¿¦µÄ°÷¤¬¤¤¤ëÁªµó¶è¤Ë¤âÆÈ¼«¤Î¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸øÌÀÅÞÀÆÆ£Å´É× ÂåÉ½¡Ö²æ¡¹ÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹