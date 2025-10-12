「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズ・セ」ファーストステージ・対ＤｅＮＡの第２戦（１２日、横浜）に「４番・三塁」で先発出場した巨人・岡本和真内野手（２９）が、試合後に今シーズンを振り返った。この日の岡本は、２安打と申告敬遠で３度出塁。初回は二死走者なしから?起爆剤?となる左前打でチャンスをつくり、その後の一挙５得点の猛攻につなげた。それでも５―５の延長１１回、佐々木の内野安打で勝ち越しに成