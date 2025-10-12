手越と挑んだバーのイスのレースで負傷した肩を抱えたお祭り男。今回挑むのは、イギリスのベリー地方にある小さな町ラムズボトムで開催される「世界ブラックプディング投げ選手権！」伝統料理ブラックプディングを、台の上にあるヨークシャープディングに投げつけ、落とした数を競う祭り。それでは実践練習！まずは1投目、目標を大きく越え失敗。2投目、3投目と投げるも失敗。落とそうと思うほど力んでしまいヨークシャープディン