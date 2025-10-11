「25歳ルール」のためマイナー契約で入団【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は9日（日本時間10日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦で、同点の8回から登板。3回を投げて1人の走者も許さない“完全投球”を披露した。ポストシーズンの大活躍とともに、格安での補強が改めて脚光を浴びている。ドジャースが地区シリーズ突破を決めた同試合で、佐々木