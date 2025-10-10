秋といえば私は「食欲の秋」ですが、次は「芸術の秋」恒例の話題です。徳島中央公園では今、公園内に彫刻作品を展示する野外彫刻展が開かれています。私が取材に行ってきました。 ■63回目の野外彫刻展 （宮下アナウンサー）「10月になり秋らしくなってきましたね、きょうは芸術の秋ということで、散歩しながら楽しめる野外彫刻展にやってきました」徳島市の徳島中央公園では毎年この時期、園内いたるところに個性豊かな