「人を見た目で判断してはいけない」とはよく言いますが、「人は見た目がすべて」なんて言葉があるのも事実。心理カウンセラーで東洋医学研究家の鈴木まりさんが著した『悪魔の人間観察"見た目"から相手の本性を透視する方法』は、まさに後者にもとづいた一冊だと言えるでしょう。「人間はね、体型、顔のつくり、肌質、髪質、歯並び、話し口調を見れば、どんな気質の人間なのか、どこが地雷ポイントなのかまで一発で分かるのよ