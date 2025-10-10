2025年10月9日、DEEP Roboticsが全天候型（防水･防塵）ヒューマノイドロボット「DR02」の動画をYouTubeで公開した。DEEP Roboticsは、2017年に中国で設立されたロボット開発企業で、四足歩行ロボットの開発と製造で先行している。「DR02」は座禅を組み、滝や雨に打たれ、まるで精神修行しているシーンが連続するのは、IP66防水・防塵性能を示すため。DEEP Roboticsは防水･防塵性能によって、産業用ヒューマノイドを再定義する、と