県内外の企業が、新たな製品や最先端の技術をアピールする「ビジネスチャレンジメッセ」が10月9日から徳島市で始まりました。アスティとくしまで9日から始まった「ビジネスチャレンジメッセTOKUSHIMA2025」。2025年のテーマは「巻き込め！！」です。会場には、県内外の企業や団体が206のブースを出展しています。特に大阪・関西万博の影響か、国際交流やSDGsなどに重点を置いたブースが目立ちます。（記者