北陸自動車で死んだクマ2頭を発見 離れた場所で子グマとみられる1頭も死ぬ
2025年10月9日 17時52分

ざっくり言うと
9日午前5時過ぎ、北陸自動車でクマ2頭が死んでいるのが見つかった
付近に子グマ1頭が歩き回っているという情報があり、一時通行止めに
その後、100m離れた場所で子グマとみられる1頭が死んでいるのが見つかった