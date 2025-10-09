ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 日本コカ・コーラの自動販売機で、販売されている商品の「表示」に批… コカ・コーラ 企業・ビジネスニュース クレーム J-CASTニュース 日本コカ・コーラの自動販売機で、販売されている商品の「表示」に批判が 2025年10月9日 12時50分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 日本コカ・コーラの自動販売機の表示方法が紛らわしいとするX投稿が話題だ 440ミリリットルの商品を500ミリリットルと誤認して買ってしまったとの内容 同様の体験談が寄せられ、同社は取材で「真摯に受け止めております」とした 記事を読む おすすめ記事 「自販機だけ、だと…？」「絶対うまいやん」 スタバ初《自販機限定》ペットボトル飲料が販売開始！ SNS“探す”宣言続々 2025年10月7日 11時40分 1日1袋で5つの機能※1をサポートする！機能性表示食品『糖脂カットスリム』2025年10月1日（水）新発売 2025年10月7日 11時10分 爽やかなグリーンとブルーを味わう「チャイナ」カクテル２選【THE カクテルバイブル500】 2025年10月8日 17時30分 中国で便秘に効くという「下剤ミルクティー」が話題に…「紙ナプキンを大量に載せてマーケティング」も注目 2025年10月8日 8時54分 コカ・コーラシステム、内臓脂肪と皮下脂肪を減らす茶カテキン入り機能性緑茶「綾鷹 濃い緑茶」の2L PETボトルサイズを発売 2025年10月7日 14時25分