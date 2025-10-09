ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「57年間給料制」と告白した和田アキ子の収入を、関係者が推計 和田アキ子 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 年収・給与 日刊ゲンダイDIGITAL 「57年間給料制」と告白した和田アキ子の収入を、関係者が推計 2025年10月9日 10時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 和田アキ子が番組で57年間「給料制」と告白した件をゲンダイが伝えた 「功労者ならではの特別待遇」も受けていることで有名だと芸能関係者 マスコミ関係者は、報道などによると年収は3億円近くとの推計もあると話す 記事を読む おすすめ記事 バカリズム タクシーで産後の妻が待つ病院へ パトカーに止められ衝撃展開「ありがたいんだけど…」 2025年10月8日 15時28分 《事務所退所→インスタ削除》堂本光一の“10年愛”女優に異変…「結婚だよ」一部ファンが再びザワつく 2025年10月8日 18時30分 《読めません》麻生太郎からの手紙を晒した自民党議員「失礼極まりない」“愚行”だらけの悪手に批判殺到 2025年10月8日 16時0分 「Adoテレビ出るの好きではない」とファンから冷ややかな声も…『バナナサンド』ハモリ我慢ゲームに登場予告も“カリスマ性崩壊”に危機感 2025年10月8日 19時57分 ホロライブ・綺々羅々ヴィヴィ、カードショップ経営シムでホロメン史上“最高額”カードを出す「1400万超えカード出た!!」 2025年10月8日 6時0分