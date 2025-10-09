米国で承認された2種類の視力改善点眼薬が、臨床試験で有望な成果を示している。ピロカルピンなどの有効成分によって、近くを見る視力の改善が確認されたのだ。老眼鏡に頼らない生活への道が開かれつつあるのかもしれない。