米Rolling Stone誌が「21世紀の偉大な楽曲250（暫定版）」のランキングを発表。K-POPからはBTS、BLACKPINK、少女時代、NewJeansが選出された。上位選出されたBTS「Spring Day」について、RS誌は「個人的な喪失を、力強く高揚する勝利のバラードへと昇華した」と絶賛している。そのほか、BLACKPINK「DDU-DU DDU-DU」、少女時代「Gee」、NewJeans「Hype Boy」がそれぞれ選ばれている。1位にはミッシー・エリオット「Get Ur Freak On